Музей об ЭТОМ
Екатеринбург, улица Луначарского, 133
Сайт: http://sexmus.ru/ Музей об ЭТОМ — второй секс-музей в России и десятый в мире. Это современный, интересный, модный и востребованный проект, наполненный любопытными фактами, эксклюзивными предметами, артефактами и смыслом. Музей имеет постоянную экспозицию «Всемирная история секса». Любой желающий может окунуться в мир истории: от древности до наших дней. Экскурсоводы рассказывают о том, как художники, скульпторы и писатели умели изображать сексуальные отношения и говорили о них без тени пошлости и порнографии. После посещения выставки, ты будешь уверен, что о сексе возможно говорить красиво и естественно. Здесь проходят различные научно-популярные лекции, полезные мастер-классы, показы и перфомансы. Открываются выставки современных художников, фотографов и скульпторов, творящих в эротическом жанре. Время работы: каждый день с 10.00 до 22.00, без выходных
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