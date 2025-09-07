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улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Культовый фильм Балабанова про становление страны в 90-ых. Два нижегородских бандита работают на местного авторитета и после того как проваливают задание им дают возможность исправиться, но об этом узнают другие бандиты и полицейские и начинается водоворот событий в духе Тарантино с чёрным юмором, криминалом и кровью. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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