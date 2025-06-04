Выставка инклюзивной художественной мастерской А4 к Дню осведомленности об аутизме. Это итог годичной работы инклюзивной художественной мастерской А4, где участники студии вместе с уральскими художниками изучали растения в их самых разных проявлениях: как форму жизни, как символы, как часть городского и личного ландшафта. Через регулярные наблюдения, процесс выращивания, керамику, текстиль, звук и свет они искали способы диалога с растениями и, как следствие, лучшее понимание движения жизни. Название отсылает не только к известным строкам песни «Трава у дома» группы «Земляне», но и к форме выставочного зала — круглой, напоминающей иллюминатор: одновременно окно в бескрайнее и инструмент фокусировки взгляда. В течение года участники мастерской меняли масштаб: от общего к частному, от панорамного вида ландшафта Земли к детальному изучению отдельных растений. Этот двойной взгляд — через окно, через линзу, издали и вблизи — стал способом размышления о растительном мире. Растения адаптируются к сложным условиям, находят способы прорасти даже сквозь бетон, а появление некоторых из них часто считают инопланетным. Эта устойчивость и включённость в большие природные процессы отзывается человеческому опыту. В этом смысле выставочное пространство становится не закрытой автономной средой, а моделью мира, в котором человек включён в масштабные природные, культурные и временные циклы. Режим работы: ежедневно 10:00 — 21:00.