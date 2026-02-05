Здесь был Юра
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ фильма-победителя фестиваля «Маяк 2025». В 30 лет Олег и Серёга все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега: 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.
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