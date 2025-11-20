Кино, где главный герой — ты. Хоть раз любой пытался «выдохнуть» под сериал. Но вместо покоя — тарелка посуды, работа в мыслях и пять вкладок в голове. «Выдыхай» — место, где можно просто прийти, сесть, посмотреть кино и понять кое-что о себе, а психотерапевт сможет объяснить возникшие чувства. Без сложных психологических лекций, без навязанного успешного успеха, без пафоса. Просто живые люди, истории, тёплый свет и атмосфера, в которой можно позволить себе быть неэффективным. Во время встречи ты: — увидишь, как формируется травма «меня не видят» — и как с ней можно жить; — разберёшься, почему ты скачешь от «я докажу вам всем» до «зачем стараться, если никто не замечает»; — поймёшь, как одиночество убивает и как из него выбраться; — получишь инструменты: как почувствовать себя увиденным и замеченным, даже если нет внешнего одобрения. Это не просто фильм. Это вечер, где будет место тем чувствам, которые давно внутри разъедают, но не выходят наружу.