Возвращение кота
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 6+
Кино
Про событие
Показ аниме Хироюки Мориты на языке оригинала с русскими субтитрами. В разгар дня на оживленной улице юная Хару храбро выхватывает из-под колес грузовика очаровательного кота. К её великому удивлению, кот встает на задние лапы и благодарит Хару на человеческом языке. Оказывается, перед ней принц загадочного Кошачьего царства, и теперь Кошачий царь хочет женить его на отважной спасительнице.
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