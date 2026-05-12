Показ аниме Хироюки Мориты на языке оригинала с русскими субтитрами. В разгар дня на оживленной улице юная Хару храбро выхватывает из-под колес грузовика очаровательного кота. К её великому удивлению, кот встает на задние лапы и благодарит Хару на человеческом языке. Оказывается, перед ней принц загадочного Кошачьего царства, и теперь Кошачий царь хочет женить его на отважной спасительнице.