Волчьи дети Амэ и Юки
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Показ аниме Мамору Хосоды на языке оригинала с русскими субтитрами. Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.
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