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Волчьи дети Амэ и Юки

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Показ аниме Мамору Хосоды на языке оригинала с русскими субтитрами. Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.

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