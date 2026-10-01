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Вертихвостки

Нельсон Совин
улица Малышева, 21/4

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Всё началось с подвальных помещений умеренной сырости и студийных микросессий от виниловых девчонок с разными причёсками музыкального вкуса. В субботу Кира Uttarabopha cобирает в Нельсоне вторую серию Вертихвосток. арэнби, хип-хоп, фанк, джаз, арт-рок, регги, психоделика и поп. Пластинки в руках: Марина Жёлтая Машина Лиза Балабановская Света Юрченко Алёна Беляк Кира Сергеевна

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