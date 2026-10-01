Всё началось с подвальных помещений умеренной сырости и студийных микросессий от виниловых девчонок с разными причёсками музыкального вкуса. В субботу Кира Uttarabopha cобирает в Нельсоне вторую серию Вертихвосток. арэнби, хип-хоп, фанк, джаз, арт-рок, регги, психоделика и поп. Пластинки в руках: Марина Жёлтая Машина Лиза Балабановская Света Юрченко Алёна Беляк Кира Сергеевна