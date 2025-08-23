Легкая пробежка с разговорами обо всем, буквально на 4 км, подойдет для новичков и опытных бегунов, Татьяна расскажет как бегает и готовится к полумарафонам, где бегала еще и что потом ест, чтобы восстановиться. Ведёт: Татьяна Заводовская, сертифицированный нутрициолог, фаундер кафе осознанного питания «Мы есть» и магазина полезных продуктов «Пучок», подкаста о здоровом образе жизни «Вершки и корешки», со-фаундер бегового клуба #матчаипатчи Нужна только регистрация, участие бесплатно.