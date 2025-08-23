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Урал — мы 3.0: Изи пробежка по городу

Водно-ландшафтный парк Атмосфера, у самса-спота «Мы есть»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Легкая пробежка с разговорами обо всем, буквально на 4 км, подойдет для новичков и опытных бегунов, Татьяна расскажет как бегает и готовится к полумарафонам, где бегала еще и что потом ест, чтобы восстановиться. Ведёт: Татьяна Заводовская, сертифицированный нутрициолог, фаундер кафе осознанного питания «Мы есть» и магазина полезных продуктов «Пучок», подкаста о здоровом образе жизни «Вершки и корешки», со-фаундер бегового клуба #матчаипатчи Нужна только регистрация, участие бесплатно.

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