Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.