Умри, моя любовь
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.
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