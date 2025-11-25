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Умри, моя любовь

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.

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