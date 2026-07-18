Всё лето по субботам с 12:00 до 13:00 на открытом воздухе — на стилобате Ельцин Центра — будут проходить мастер-классы по уличному танцу под руководством директора школы танцев «Танцуй с друзьями» (Friends Dance) Анастасии Андреевой. Уличные стили танца — это свобода, драйв, здоровье и просто отличное настроение. Программа не ограничивается каким-либо одним стилем. Она включает основы хип-хопа, паппинга, вейвинга и других стилей уличного танца. Занятия рассчитаны на начинающих и не требуют специальной подготовки. Задача — показать участникам мастер-классов, что физические упражнения — это здорово, а в танце — ещё и красиво. 18 июля — Дэнсхолл. В случае, если в день мастер-класса будет плохая погода, занятие не отменится, а состоится внутри Ельцин Центра, на балконе 2-го этажа.