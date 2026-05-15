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Угадай мелодию в стиле MTV

Встречи
улица Тургенева, 22, 3 подъезд, 2 этаж, 10 каб.

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Игра будет посвящена целой эпохе: свободной, дерзкой, стильной и громкой. Участники играют в двух сборных командах. Композиции будут как русские, так и зарубежные, точно также и одним стилем музыки организаторы не ограничатся. Но совершенно точно — когда-то они звучали в «Двенадцати злобных зрителях» или были прокомментированы Комоловым и Шелест. Пристегни ремень, ты отправишься в 1998 — 2013ый. С собой можно захватить любимые напитки и закуски, здесь нет пробкового сбора, а подходящая посуда есть. Чай, кофе и вкусности всегда в наличии.

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