Угадай мелодию в стиле MTV
улица Тургенева, 22, 3 подъезд, 2 этаж, 10 каб.
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Про событие
Игра будет посвящена целой эпохе: свободной, дерзкой, стильной и громкой. Участники играют в двух сборных командах. Композиции будут как русские, так и зарубежные, точно также и одним стилем музыки организаторы не ограничатся. Но совершенно точно — когда-то они звучали в «Двенадцати злобных зрителях» или были прокомментированы Комоловым и Шелест. Пристегни ремень, ты отправишься в 1998 — 2013ый. С собой можно захватить любимые напитки и закуски, здесь нет пробкового сбора, а подходящая посуда есть. Чай, кофе и вкусности всегда в наличии.
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