Игра будет посвящена целой эпохе: свободной, дерзкой, стильной и громкой. Участники играют в двух сборных командах. Композиции будут как русские, так и зарубежные, точно также и одним стилем музыки организаторы не ограничатся. Но совершенно точно — когда-то они звучали в «Двенадцати злобных зрителях» или были прокомментированы Комоловым и Шелест. Пристегни ремень, ты отправишься в 1998 — 2013ый. С собой можно захватить любимые напитки и закуски, здесь нет пробкового сбора, а подходящая посуда есть. Чай, кофе и вкусности всегда в наличии.