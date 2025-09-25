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Убойный футбол

мы тут
улица Малышева, 35

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Когда кунг-фу и мяч сливаются воедино. Встретишься с бессмертной классикой Шаолиня и VHS-детства. Стивен Чоу смешал боевые искусства, спорт и юмор так, что получилась легенда на все времена, да что уж тут говорить, ты и так это знаешь. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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