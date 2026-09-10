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Своп-вечеринка: 90-е и 00-е

Крафт-паб «Критик»
Красноармейская улица, 8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Доставай всё лучшее из эпохи дисков, кнопочных телефонов, низкой посадки и музыки, которую все до сих пор знают наизусть. Будет своп: приноси вещи, которые больше не носишь, и забирай то, что приглянется. Дашь одежде вторую жизнь, а себе — повод обновить гардероб без похода по магазинам. Но просто обменом вещей вечеринка не ограничится: бирпонг, конкурсы с острым перцем, танцы под хиты 90-х и нулевых и много красивой ностальгии. Дресс-код не объявляется, но достать из шкафа что-нибудь подозрительно нулевое — крайне приветствуется.

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