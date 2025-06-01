В день закрытия выставки инклюзивной художественной мастерской А4 «Земля в иллюминаторе» приходи на аудиовизуальный перформанс. Вместе с участниками мастерской кураторы Алина Ежакова и Анастасия Мелихова изучали связь звука и изображения, а теперь предлагают подключиться к исследованию и тебе. Это независимый проект Анастасии Мелиховой, который появился во время резиденции в Аббатстве Фонтевро (Франция) в 2022 году. Это ненарративная анимация, документирующая эмоции художницы на протяжении года. Идея заключалась в том, чтобы найти способ запечатлеть время, создавая ощущение бесконечного потока. В основе перформанса лежит визуальная импровизация, по итогам которой был создан четырехминутный анимационный фильм. Анастасия Мелихова — режиссер анимации, художник. Выпускница УрГАХУ по специальности «графика и анимация». Призер международных фестивалей и участник резиденций в Японии, Дании, Франции, России. Алина Ежакова — выпускница УГК им. М. П. Мусоргского. Пианистка, руководитель ансамбля современной академической музыки Intertext. Соосновательница импровизационного коллектива tsarapina (царапина).