Росселлини. Жизнь без сценария
улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Показ документального фильма о Роберто Росселлини. Он был королем неореализма. Его называли гением — и тем, ради кого Ингрид Бергман бросила Голливуд. А затем мир кино его растоптал. В 50 лет, отвергнутый критиками и продюсерами, Роберто Росселлини пишет завещание и улетает в Индию. В его багаже — 100 килограммов спагетти, билет в один конец и убеждение, что профессиональная жизнь окончена. Но на развалинах карьеры он находит то, о чем не смел мечтать: абсолютную свободу.
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