Показ документального фильма о Роберто Росселлини. Он был королем неореализма. Его называли гением — и тем, ради кого Ингрид Бергман бросила Голливуд. А затем мир кино его растоптал. В 50 лет, отвергнутый критиками и продюсерами, Роберто Росселлини пишет завещание и улетает в Индию. В его багаже — 100 килограммов спагетти, билет в один конец и убеждение, что профессиональная жизнь окончена. Но на развалинах карьеры он находит то, о чем не смел мечтать: абсолютную свободу.