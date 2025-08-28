Мужчина средних лет, попав в больницу, наслаждается спокойствием и уединением, вдали от нескончаемых забот и житейских проблем. Но привычный ход вещей оказывается под угрозой, когда в его палату переводят эксцентричную и дерзкую женщину, чья энергия и непредсказуемость разрушают его уютный мир. Смогут ли они найти общий язык и открыть друг другу что-то важное, несмотря на бегство от реальности? Показ фильма Валерио Мастандреа «Родственные души» на итальянском языке с русскими субтитрами.