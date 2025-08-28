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Родственные души

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Мужчина средних лет, попав в больницу, наслаждается спокойствием и уединением, вдали от нескончаемых забот и житейских проблем. Но привычный ход вещей оказывается под угрозой, когда в его палату переводят эксцентричную и дерзкую женщину, чья энергия и непредсказуемость разрушают его уютный мир. Смогут ли они найти общий язык и открыть друг другу что-то важное, несмотря на бегство от реальности? Показ фильма Валерио Мастандреа «Родственные души» на итальянском языке с русскими субтитрами.

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