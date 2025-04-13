Роберт Ирвин: Искусство света и пространства
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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350₽
Возраст 16+
Кино
Выставки
Про событие
Фильм-портрет легендарного калифорнийского художника движения «Свет и пространство» Роберта Ирвина, чьи творения во второй половине XX века расширили представление о том, каким может быть искусство. Пионер лэнд-арта делает свет и пространство главными героями своих завораживающих инсталляций, которые учат видеть мимолётную красоту постоянно меняющегося мира вокруг. Свет и воздух становятся героями выставок Ирвина в залах галерей и на пленэре – в садах музеев Dia:Beacon в штате Нью-Йорк и Гетти в Лос-Анджелесе.
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