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Роберт Ирвин: Искусство света и пространства

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино
Выставки

Про событие

Фильм-портрет легендарного калифорнийского художника движения «Свет и пространство» Роберта Ирвина, чьи творения во второй половине XX века расширили представление о том, каким может быть искусство. Пионер лэнд-арта делает свет и пространство главными героями своих завораживающих инсталляций, которые учат видеть мимолётную красоту постоянно меняющегося мира вокруг. Свет и воздух становятся героями выставок Ирвина в залах галерей и на пленэре – в садах музеев Dia:Beacon в штате Нью-Йорк и Гетти в Лос-Анджелесе.

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