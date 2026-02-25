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Ставников
улица Розы Люксембург, 14литА

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Мероприятие, где выступают только опытные комики. В этом формате у них больше времени на сцене, поэтому они могут поэкспериментировать и проверить новые шутки. Запуск гостей начинается за полчаса до начала мероприятия, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ до начала шоу.

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