Прости, детка
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Агнес преподает в провинциальном университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней 3 года назад в колледже. Но жизнь продолжается. И Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно. Показ фильма Евы Виктор на языке оригинала с русскими субтитрами.
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