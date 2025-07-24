Агнес преподает в провинциальном университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней 3 года назад в колледже. Но жизнь продолжается. И Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно. Показ фильма Евы Виктор на языке оригинала с русскими субтитрами.