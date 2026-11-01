Просмотр первой части «Сумерки»
улица Хохрякова, 74, 2 этаж
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Про событие
На дворе уже ноябрь, а это значит что у тебя есть последний шанс окунуться в атмосферу дождливой осени. Будешь смотреть культовый осенний фильм на проекторе в маленькой душевной компании. Вход свободный. Больше информации: https://t.me/plusvibe_ivent
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи