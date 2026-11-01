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Просмотр первой части «Сумерки»

улица Хохрякова, 74, 2 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино

Про событие

На дворе уже ноябрь, а это значит что у тебя есть последний шанс окунуться в атмосферу дождливой осени. Будешь смотреть культовый осенний фильм на проекторе в маленькой душевной компании. Вход свободный. Больше информации: https://t.me/plusvibe_ivent

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