ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Принцесса Мононоке

Президентский центр Бориса Ельцина
улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Показ фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» на японском языке с русскими субтитрами. Убив вепря, юный принц Аситака навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала, что только он сам способен изменить свою судьбу, и отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел. И была с ними принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина — принца Аситаки. Полное расписание можно увидеть по кнопке выше.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста