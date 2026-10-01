У организаторов образовались кое-какие монотонные дела (по заклеиванию окон например) и они и так собирались встретиться в это время, а чтобы не скучать решили послушать свежие альбомы хадн дадн (эжен вторая часть, первую может быть тоже послушаешь) и орнитологии (соластальгия) Они обещают сильно не шуршать, поэтому можно просто прийти лежать пить чай молчать и слушать. Пространство существует на пожертвования.