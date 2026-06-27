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Поездка на Таганай

улица 8 Марта

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3500₽
Возраст 18+

Про событие

Самый известный парк Урала, интересная тропа, потрясающие виды, приятные туристы, крутой подъём, остановки на вкусный перекус и мультики в автобусе. Отправление и прибытие с площади 1905 года Отправление в 6:00 Прибытие ~ 00:00 В стоимость входит: Сопровождение по маршруту Трансфер (по пути просмотр прикольных мультиков) Входной билет в национальный парк Что взять с собой: Паспорт Удобная одежда по погоде Небольшая бутылка воды (пополнить родниковой водой можно будет в приюте) Перекус (на время отдыха перед подъёмом) Брызгалки от насекомых Трекинг 16км

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