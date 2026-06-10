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Плэйбек-театр «Под варежкой»: Ах, лето!

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль посвящен глубокому исследованию темы лета во всем её многообразии. В центре внимания — феномен этого времени года, которое часто называют «маленькой жизнью». Перформанс охватывает широкий круг личных контекстов: от воспоминаний об «идеальных» или, наоборот, неудавшихся отпусках до опыта проживания жарких месяцев вовсе без отдыха. Через призму человеческих историй актеры рассмотрят летние мечты, грандиозные планы, реальные итоги, а также надежды на грядущий сезон. Плейбэк — это театр импровизации, где сами зрители становятся авторами. Они делятся историями, а актёры здесь и сейчас превращают их в мини-спектакль. Это искусство для тех, кто ищет настоящих эмоций и живых встреч.

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