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Падение короны

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма «Падение короны» на французском языке с русскими субтитрами. XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни, Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.

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