Кинопрограмма к проекту «Перестройка-40». Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курьером в редакции. Окружающие его солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое событие превратить в невероятное происшествие — порой уморительно веселое, а, подчас, и непоправимо грустное… Эпоха перестройки в СССР рождала новых героев и новые ценности, которые до сих пор играют заметную роль в нашей жизни. Проект «Перестройка-40» предлагает вспомнить и переосмыслить ключевые события конца 1980-х годов на публичных лекциях, музейных экскурсиях, кинопоказах, концертах и мастер-классах. Автор цикла — куратор кинопрограммы Ельцин Центра Александра Биглер. Регистрация обязательна.