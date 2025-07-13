Кинопрограмма к проекту «Перестройка-40». Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическим путешествием. А все эта встреча со странным босоногим человеком с каким-то маленьким устройством — «машинкой перемещения», как тот ее назвал. Владимир Николаевич нажал кнопку и оказался вместе со случайным попутчиком, студентом в кроличьей шапке, в какой-то пустыне — на планете Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали. Эпоха перестройки в СССР рождала новых героев и новые ценности, которые до сих пор играют заметную роль в нашей жизни. Проект «Перестройка-40» предлагает вспомнить и переосмыслить ключевые события конца 1980-х годов на публичных лекциях, музейных экскурсиях, кинопоказах, концертах и мастер-классах. Регистрация обязательна.