П40! Интердевочка
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинопрограмма к проекту «Перестройка-40». Один из самых знаковых фильмов конца 1980-х, отражающий переломную эпоху позднего Советского Союза. Главная героиня, Таня Зайцева, — медсестра, которая ведёт двойную жизнь, стремясь вырваться за границы повседневной реальности и уехать за границу в поисках свободы и новых возможностей. «Интердевочка» — тонкое, человечное высказывание о цене личного выбора, одиночестве, мечте и столкновении личных желаний с общественными нормами. Картина стала важным культурным и социальным феноменом своего времени и остаётся актуальной по сей день. Регистрация обязательна.
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