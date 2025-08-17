Кинопрограмма к проекту «Перестройка-40». Один из самых знаковых фильмов конца 1980-х, отражающий переломную эпоху позднего Советского Союза. Главная героиня, Таня Зайцева, — медсестра, которая ведёт двойную жизнь, стремясь вырваться за границы повседневной реальности и уехать за границу в поисках свободы и новых возможностей. «Интердевочка» — тонкое, человечное высказывание о цене личного выбора, одиночестве, мечте и столкновении личных желаний с общественными нормами. Картина стала важным культурным и социальным феноменом своего времени и остаётся актуальной по сей день. Регистрация обязательна.