П40! Человек с бульвара Капуцинов
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки. Кино перестройки — особый этап в истории российского кинематографа. Политика гласности, провозглашенная Михаилом Горбачевым, всерьез ослабила цензуру, которая загнала советское искусство в жесткие идеологические рамки. Регистрация обязательна.
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