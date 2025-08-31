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П40! Человек с бульвара Капуцинов

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки. Кино перестройки — особый этап в истории российского кинематографа. Политика гласности, провозглашенная Михаилом Горбачевым, всерьез ослабила цензуру, которая загнала советское искусство в жесткие идеологические рамки. Регистрация обязательна.

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