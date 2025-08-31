В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки. Кино перестройки — особый этап в истории российского кинематографа. Политика гласности, провозглашенная Михаилом Горбачевым, всерьез ослабила цензуру, которая загнала советское искусство в жесткие идеологические рамки. Регистрация обязательна.