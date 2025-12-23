Фильм посвящен юному жителю Манхеттена без крыши над головой и средств к существованию. Два с половиной дня главный герой бездельничает, дурачится, встречает множество колоритных персонажей и мечтает походить на своего однофамильца — великого джазмена Чарли Паркера, неистового короля бибопа. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.