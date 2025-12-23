Отпуск без конца
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм посвящен юному жителю Манхеттена без крыши над головой и средств к существованию. Два с половиной дня главный герой бездельничает, дурачится, встречает множество колоритных персонажей и мечтает походить на своего однофамильца — великого джазмена Чарли Паркера, неистового короля бибопа. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи