Свои шутки проверят опытные и начинающие комики. У всех есть минимум 2 минуты на сцене, у смешных больше. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Вход бесплатный, но нужно заказать хотя бы один напиток.