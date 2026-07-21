Открытый Микрофон
улица Розы Люксембург, 14литА
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Свои шутки проверят опытные и начинающие комики. У всех есть минимум 2 минуты на сцене, у смешных больше. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Вход бесплатный, но нужно заказать хотя бы один напиток.
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