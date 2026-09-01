Свои шутки проверят опытные и начинающие комики. У всех есть минимум 2 минуты на сцене, у смешных больше. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.