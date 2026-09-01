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Чуть лучше, чем Открытый микрофон

Ставников
улица Розы Люксембург, 14литА

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Свои шутки проверят опытные и начинающие комики. У всех есть минимум 2 минуты на сцене, у смешных больше. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.

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