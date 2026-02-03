Отец мать сестра брат
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ фильма Джима Джармуша на языке оригинала с русскими субтитрами. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.
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