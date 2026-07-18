ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Мужчина и женщина

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма Клода Лелуша на языке оригинала с русскими субтитрами. Классика французского кино, романтическая драма Клода Лелуша выходит в прокат к 60-летию фильма в 4К-реставрации. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля-1966 и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста