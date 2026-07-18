Показ фильма Клода Лелуша на языке оригинала с русскими субтитрами. Классика французского кино, романтическая драма Клода Лелуша выходит в прокат к 60-летию фильма в 4К-реставрации. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля-1966 и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий.