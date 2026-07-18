Мужчина и женщина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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от 350₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ фильма Клода Лелуша на языке оригинала с русскими субтитрами. Классика французского кино, романтическая драма Клода Лелуша выходит в прокат к 60-летию фильма в 4К-реставрации. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля-1966 и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий.
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