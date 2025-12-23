Метод исключения
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Когда Ман-су увольняют из бумажной компании, где он проработал десятилетия, он оказывается на грани отчаяния. Поиск новой работы затягивается, как петля на шее, и тогда в голову бедолаги приходит гениальный план — избавиться от всех конкурентов за заветное место самым радикальным способом… Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.
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