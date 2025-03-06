Премьерный показ фильма Тима Милантса «Мелочи жизни» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит кинообозреватель Елена Родионова. Обладатель премии «Оскар» Киллиан Мерфи в истории, основанной на реальных событиях. Фильм режиссера Тима Милантса («Острые козырьки») и продюсеров Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем страшных событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.