Мелочи жизни
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Премьерный показ фильма Тима Милантса «Мелочи жизни» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит кинообозреватель Елена Родионова. Обладатель премии «Оскар» Киллиан Мерфи в истории, основанной на реальных событиях. Фильм режиссера Тима Милантса («Острые козырьки») и продюсеров Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем страшных событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.
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