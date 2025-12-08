Выставка репродукций картин. Экспозиция объединит более 70 музейных репродукций (giclee на холсте в оригинальных размерах), представляющих ключевые произведения Сальвадора Дали и Рене Магритта — художников, которые по-разному, но одинаково революционно изменили восприятие реальности в искусстве ХХ века. Основные особенности проекта: — репродукции высочайшего качества: на полотнах можно рассмотреть мазки кисти и фактуру, характерную для оригиналов; — знаковые картины: «Постоянство памяти», «Лебеди, отражающиеся в слонах» (Дали), «Сын человеческий», «Империя света» (Магритт); — экскурсии, лекции, мастер-классы, специальные программы. Цель выставки — создать культурное пространство, где классическое искусство сочетается с современными форматами вовлечения, а шедевры ХХ века становятся ближе к зрителю. График работы с 11:00 до 20:00 ежедневно