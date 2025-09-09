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Чувственный, меланхоличный и робкий Гонконг 60-х... Разве так обычно описывают бурлящий азиатский мегаполис? Но именно таким его видит Вонг Карвай — в дымке дождей, в шелесте платья, в замедленном дыхании. «Любовное настроение» — фильм-загадка, фильм-ощущение. История Су и Чоу, которые случайно узнают друг о друге слишком многое — и оказываются связаны тем, чего не случилось. вход DONATION
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