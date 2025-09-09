ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Любовное настроение

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Чувственный, меланхоличный и робкий Гонконг 60-х... Разве так обычно описывают бурлящий азиатский мегаполис? Но именно таким его видит Вонг Карвай — в дымке дождей, в шелесте платья, в замедленном дыхании. «Любовное настроение» — фильм-загадка, фильм-ощущение. История Су и Чоу, которые случайно узнают друг о друге слишком многое — и оказываются связаны тем, чего не случилось. вход DONATION

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста