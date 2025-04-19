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Комики без страхов

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Разговорно-юмористическое шоу, в котором комики делятся своими страхами, обсуждают странные фобии и причины их появления. Приходи посмеяться над тем, что обычно пугает — будет страшно смешно! Сбор в 17:30. Бронируется не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.

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