Возраст 18+
Стендап
Про событие
Разговорно-юмористическое шоу, в котором комики делятся своими страхами, обсуждают странные фобии и причины их появления. Приходи посмеяться над тем, что обычно пугает — будет страшно смешно! Сбор в 17:30. Бронируется не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.
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