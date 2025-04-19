Разговорно-юмористическое шоу, в котором комики делятся своими страхами, обсуждают странные фобии и причины их появления. Приходи посмеяться над тем, что обычно пугает — будет страшно смешно! Сбор в 17:30. Бронируется не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.