Как влюбиться в оперу, если ты ничего в ней не понимаешь
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
На сцене «Главного» встретятся Елена Бирюзова, меццо-сопрано и солистка «Урал Опера Балет», и Владимир Печетов, редактор социальных сетей театра. Вместе с ними обсудишь, с чего начинается любовь к опере и как смотреть спектакль три часа и не устать. Разберёшься, чем классическая постановка отличается от современного прочтения и как опера существует в эпоху TikTok. Вход свободный, необходима регистрация
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