На сцене «Главного» встретятся Елена Бирюзова, меццо-сопрано и солистка «Урал Опера Балет», и Владимир Печетов, редактор социальных сетей театра. Вместе с ними обсудишь, с чего начинается любовь к опере и как смотреть спектакль три часа и не устать. Разберёшься, чем классическая постановка отличается от современного прочтения и как опера существует в эпоху TikTok. Вход свободный, необходима регистрация