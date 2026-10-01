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  1. Екатеринбург
  2. События

Как влюбиться в оперу, если ты ничего в ней не понимаешь

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

На сцене «Главного» встретятся Елена Бирюзова, меццо-сопрано и солистка «Урал Опера Балет», и Владимир Печетов, редактор социальных сетей театра. Вместе с ними обсудишь, с чего начинается любовь к опере и как смотреть спектакль три часа и не устать. Разберёшься, чем классическая постановка отличается от современного прочтения и как опера существует в эпоху TikTok. Вход свободный, необходима регистрация

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