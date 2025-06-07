Джейн Остин испортила мне жизнь
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Трогательно романтичная, но отчаянно одинокая парижанка Агата мечтает написать собственную книгу и найти любовь. В поисках перемен она отправляется в писательскую резиденцию Джейн Остин в Англию. Она еще не знает, что череда забавных обстоятельств приведет ее к сложному выбору: отдаться внезапной страсти к лучшему другу, поддаться ухаживаниям британского аристократа или... написать новую главу своего романа? Показ фильма Лауры Пиани на французском языке с русскими субтитрами.
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