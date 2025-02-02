Тебя ждёт интригующая игра в Мафию, где каждый участник окажется в центре внимания. Не упусти шанс провести вечер в кругу друзей, проверить свою интуицию и стать настоящим детективом! Количество мест ограничено, поэтому спеши записаться заранее.