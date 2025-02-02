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Игра в Мафию

Надымили тут, улица Попова, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Тебя ждёт интригующая игра в Мафию, где каждый участник окажется в центре внимания. Не упусти шанс провести вечер в кругу друзей, проверить свою интуицию и стать настоящим детективом! Количество мест ограничено, поэтому спеши записаться заранее.

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