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Игра-нетворкинг «Наши голоса»

Центр города
проспект Ленина, 50, 3 этаж, в «Маркет арка»

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Смолтоки уже надоели, а на вопрос: «как дела?» не знаешь как ответить — тогда приходи сюда. «Наши голоса» – это социальное медиадвижение, которое было создано во время пандемии. А позже на его базе была придумана игра, помогающая прийти к обретению внутренней опоры через ответы на важные жизненные вопросы. В уютной обстановке поговоришь о том, что значит любить себя, как это отражается в отношениях с другими и как можно усилить это чувство в обычной жизни. Ведущая – Анаит Акопян, преподаватель, психолог, выпускница журфака СПбГУ Две встречи: 15 февраля, 18:00 16 февраля, 15:00 Регистрация обязательна.

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