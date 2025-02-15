Смолтоки уже надоели, а на вопрос: «как дела?» не знаешь как ответить — тогда приходи сюда. «Наши голоса» – это социальное медиадвижение, которое было создано во время пандемии. А позже на его базе была придумана игра, помогающая прийти к обретению внутренней опоры через ответы на важные жизненные вопросы. В уютной обстановке поговоришь о том, что значит любить себя, как это отражается в отношениях с другими и как можно усилить это чувство в обычной жизни. Ведущая – Анаит Акопян, преподаватель, психолог, выпускница журфака СПбГУ Две встречи: 15 февраля, 18:00 16 февраля, 15:00 Регистрация обязательна.