ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Husky Tunes: Ещё одна серия

Креативный кластер у Макаровского, вход через кофейню Space Up, улица Челюскинцев, 60

Начало:

Завершение:

от 510₽ до 1170₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Организаторы ищут главных героев для одного очень доброго ситкома. Точнее, для одной его серии — той самой, где действие проходит на концерте в Екатеринбурге. А ещё точнее — гостей для концерта, который на один вечер станет немного и ситкомом, и съёмочной площадкой, и красивым осенним эпизодом, который засядет в памяти ещё на пару недель. Выступают: — sonyaprosti — евавета — женька радость — рома хикматов — dicha Приходи на этот акустический концерт, чтобы почувствовать себя одновременно и героем, и зрителем, а может даже и оператором любимого осеннего сериала. Ну и заодно найти себе новый саундтрек на октябрь (а может вспомнить уже давно знакомый)? Дресс-код (по желанию): Образ любимого персонажа из кино или сериала. точность образа не важна — важно то, как ты себя в нём ощущаешь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Видеокассета твоих родителей
Видеокассета твоих родителей

от 1400₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Homie
Homie

от 1800₽

по подписке
Шумотрон
Шумотрон
по подписке
Вечеринка Саммер Комы и Maria Kon
Вечеринка Саммер Комы и Maria Kon
по подписке
New/Open День 1
New/Open День 1

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи