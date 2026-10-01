Организаторы ищут главных героев для одного очень доброго ситкома. Точнее, для одной его серии — той самой, где действие проходит на концерте в Екатеринбурге. А ещё точнее — гостей для концерта, который на один вечер станет немного и ситкомом, и съёмочной площадкой, и красивым осенним эпизодом, который засядет в памяти ещё на пару недель. Выступают: — sonyaprosti — евавета — женька радость — рома хикматов — dicha Приходи на этот акустический концерт, чтобы почувствовать себя одновременно и героем, и зрителем, а может даже и оператором любимого осеннего сериала. Ну и заодно найти себе новый саундтрек на октябрь (а может вспомнить уже давно знакомый)? Дресс-код (по желанию): Образ любимого персонажа из кино или сериала. точность образа не важна — важно то, как ты себя в нём ощущаешь.