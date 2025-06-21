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Хор выше гор

Ximiya Loft, улица Шевченко, 9

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Открытая репетиция любительского хора. «Хор выше гор» — место, где поют как умеют, песни, которые все знают. Здесь репетиции не бывают скучными, потому что тренер хора превращает каждое занятие в концерт твоих любимых исполнителей. Открытые репетиции проходят каждую субботу с 12 до 14. Первое занятие для всех бесплатное, и для тех, кто хочет классно провести время и для тех, кто планирует стать артистом хора. Репертуар каждой репетиции публикуем в соцсетях хора по средам. Бери с собой друзей и приходи спеть с нами хором. Заполни анкету (кнопка выше), и тебе отправят приглашение на репетицию в телеграм. Ближайшие репетиции: 21.06 в 12:00 28.06 в 12:00 05.07 в 12:00

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