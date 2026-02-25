Ковбойская вечеринка-ролевая игра. На Диком Западе правят свои законы. Здесь победителем становится тот, кто успеет быстрее выхватить револьвер из кобуры. Но и те могут пасть жертвой отравленной индейской стрелы. Именно здесь, в городке Меркьюри, собрались отчаянные искатели приключений. Ведь, как гласят легенды, под покосившимися хибарами, спрятано золото индейских племен. Получится ли героям обнаружить сокровище? Или же их имя сотрет песок прерий? Узнаешь на ролевой игре.