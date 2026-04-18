Выбор редакции
Гаражная распродажа
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Новый формат — ты получаешь оплату за проданные книги из личной библиотеки. Если у тебя есть хорошие книги, которые залежались на полках и ждут момента, чтобы обернуться в деньги или новые книги, тогда приходи. Схема классическая: — ты приносишь классные книги; — организаторы продают их на гаражке со своей наценкой; — после продажи рассчитываются с тобой. Как поучаствовать в роли продавца? 1. Выбирай из домашней библиотеки книги, которые подходят под условия (не менее 5 штук, но можно объединяться с друзьями). 2. До 14.04 присылай на почту bookvalno.bookshop@gmail.com список выбранного в виде таблицы — шаблон по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YIFze8-gQvHXVeM4Bod2j8XfpU1glwXBucc9JX453Wg/edit?usp=sharing 3. Дождись подтверждения в ответ на письмо. 4. До 16.04 приноси книги в магазин (пожалуйста, не приходи без подтверждения списка). Присутствовать на самой распродаже в качестве продавца не нужно. Какие книги можно принести? — в хорошем состоянии, — 2000 и более позднего года выпуска, — художественные, научно-популярные, детские книги, альбомы, комиксы, некоторые журналы: лайфстайл, кино, литература, искусство и культура, — не принимаются учебники, пособия, словари, периодические и многосерийные издания. Все подсказки, как оформить список и какую назначить цену — в готовом шаблоне: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YIFze8-gQvHXVeM4Bod2j8XfpU1glwXBucc9JX453Wg/edit?usp=sharing
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