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English Debate Club: Mysteries

Химия Лофт, улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Любишь всё загадочное и необъяснимое? Приходи на встречу, где будут обсуждать тайны, мистику и загадки, где можно прокачать английский в живом и интересном формате. Поговорят о том: - Какие ассоциации вызывает слово mystery? - Бывали ли случаи в твоей жизни, когда ты сталкивался с паранормальными явлениями? - Веришь ли ты в жизнь после смерти? - Почему все любят (или не любят) детективы и мистические фильмы? - Веришь ли ты в жизнь на других планетах и вещие сны? - Может ли сама жизнь быть величайшей загадкой? Встреча — это не урок, а живая дискуссия, где ценна каждая точка зрения. Практикуй английский свободно и без скучных правил, обсуждая то, что всегда будоражит воображение. Запись на клуб через телеграм организатора @ave_maria22

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