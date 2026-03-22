Масштабная настольная игра на контроль территорий с элементами дипломатии и асимметричными фракциями. За контроль над Дюной сражаются 6 могущественных фракций — имперские войска, аристократические семьи Атрейдесов и Харконненов, представители Гильдии Космогации и загадочного ордена Бене Гессерит, а также непокорные аборигены — фримены. Каждая фракция обладает уникальными преимуществами в сфере экономики, стратегии, военной мощи или коварства. Ты примешь на себя управление одной из них. Цель игры — использовать свои сильные стороны, чтобы установить власть над Дюной. Победит тот, у кого в фазе итогов будет под контролем по меньшей мере 3 крепости (для контроля достаточно 1 отряда). Игрок может победить единолично или в составе союза. В борьбе за Дюну победит самый гибкий, смелый и коварный игрок. Подходит для новичков.